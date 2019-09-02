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9:55, 2 сентября 2019 74
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Депутат облдумы от «Единой России» отреагировал на недопуск до конкурса в мэры Рязани

Депутат облдумы от «Единой России» отреагировал на недопуск до конкурса в мэры Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Депутат облдумы от «Единой России» Александр Ачалов отреагировал на недопуск до конкурса в мэры Рязани. На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал, что среди его документов не нашли заключение об отсутствии заболевания, препятствующего муниципальной службе. По словам Ачалова, ему выдали справку в наркодиспансере, конкурсная комиссия приняла ее, отметив это в расписке.

«Наркодиспансер имеет все необходимые действующие лицензии. По каким параметрам выданная справка не устроила конкурсную комиссию или что еще хуже почему она отсутствует — я затрудняюсь дать ответ (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — написал Ачалов.

Комиссия также сделала ему замечание из-за нарушения правил оформления документов.

«Действительно неточность есть: в собственноручно заполненной и подписанной анкете я не верно указал в пункте 5 только одно высшее образование, второе высшее образование я указал в пункте 6 «послевузовское профессиональное образование и не верно указан период работы в ООО ЧОП «Легионер-Р»», — пояснил мужчина.

Он пожелал удачи двум одобренным комиссией кандидатам и отметил, что «продолжит работать на благо родного города в статусе депутата областной Думы».


© RZN.info

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