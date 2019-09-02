Депутат облдумы от «Единой России» отреагировал на недопуск до конкурса в мэры Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Депутат облдумы от «Единой России» Александр Ачалов отреагировал на недопуск до конкурса в мэры Рязани. На своей странице во «ВКонтакте» он
«Наркодиспансер имеет все необходимые действующие лицензии. По каким параметрам выданная справка не устроила конкурсную комиссию или что еще хуже почему она отсутствует — я затрудняюсь дать ответ (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — написал Ачалов.
Комиссия также сделала ему замечание из-за нарушения правил оформления документов.
«Действительно неточность есть: в собственноручно заполненной и подписанной анкете я не верно указал в пункте 5 только одно высшее образование, второе высшее образование я указал в пункте 6 «послевузовское профессиональное образование и не верно указан период работы в ООО ЧОП «Легионер-Р»», — пояснил мужчина.
Он пожелал удачи
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Владимир Киселев поздравил горожан с Днем знаний
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?