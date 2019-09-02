Сын бывшего губернатора пояснил, почему его не допустили до конкурса в мэры Рязани

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Сын бывшего губернатора Андрей Любимов пояснил, почему его не допустили до конкурса в мэры Рязани. Политик назвал причины «формальными».
На своей странице во «ВКонтакте» он
Экс-кандидат в мэры заявил, что недопуск до конкурса
«Вместо прямых выборов был введен конкурс, на котором из раза в раз к голосованию допускался только провластный кандидат и его дублер. Плохая традиция продолжается», — написал Любимов.
Он также упомянул данные инсайдеров, согласно которым, «формальные ошибки были у всех конкурсантов». Как подчеркнул Любимов, «не для всех эти ошибки стали причиной отстранения от конкурса».
Ранее на недопуск до конкурса
Фото со страницы Андрея Любимова
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