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10:22, 2 сентября 2019 537
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Сын бывшего губернатора пояснил, почему его не допустили до конкурса в мэры Рязани

Сын бывшего губернатора пояснил, почему его не допустили до конкурса в мэры Рязани

Сын бывшего губернатора Андрей Любимов пояснил, почему его не допустили до конкурса в мэры Рязани. Политик назвал причины «формальными».

На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал, что в анкете не было пункта о гражданстве супруги. Также комиссия указала Любимову на неверный отчетный период об адресах сайтов.

Экс-кандидат в мэры заявил, что недопуск до конкурса шести кандидатов «говорит о том, что сегодня власть боится любой конкуренции». По его мнению, эта ситуация «привела к отстранению от выборов жителей города».

«Вместо прямых выборов был введен конкурс, на котором из раза в раз к голосованию допускался только провластный кандидат и его дублер. Плохая традиция продолжается», — написал Любимов.

Он также упомянул данные инсайдеров, согласно которым, «формальные ошибки были у всех конкурсантов». Как подчеркнул Любимов, «не для всех эти ошибки стали причиной отстранения от конкурса».

Ранее на недопуск до конкурса отреагировал депутат облдумы от «Единой России» Александр Ачалов.

Фото со страницы Андрея Любимова


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