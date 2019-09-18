Конкурс пианистов, фестиваль елок и «Ночь в филармонии». В Рязани анонсировали 81 театральный сезон

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани анонсировали 81 театральный сезон. Что ждет посетителей рязанской филармонии рассказала директор площадки Елена Буняшина. Пресс-конференция прошла в среду, 18 сентября.
В декабре филармония станет одной из трех конкурсных площадок для международного конкурса пианистов. По словам главного дирижера Сергея Оселкова, в третьем туре участникам будет аккомпанировать Рязанский губернаторский симфонический оркестр.
Отметим, что специально для конкурса
В ноябре для рязанцев и гостей города пройдет традиционная «Ночь в филармонии». Ее посвятят 170-летию академика Ивана Петровича Павлова.
Кроме того, коллектив рязанской филармонии поучаствует в проекте «Рязань — новогодняя столица 2020». В рамках этого проекта пройдет два фестиваля — «Фестиваль елок» для детской аудитории и «Концертный залп», художественный руководитель которого — российский музыкант, виолончелист Денис Шаповалов.
Также в 81 сезоне посетителям предложат 17 различных абонементов. Среди них: «Романтическая коллекция», «Национальная коллекция», «Музыкальная мансарда», «Музыка России».
Так, в концертах «Романтической коллекции» поучаствуют два приглашенных дирижера: худрук Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» Илья Дербилов и Димитрис Ботинис из Академического симфонического оркестра Северо-кавказской государственной филармонии имени Василия Сафонова, которых находится в Кисловодске.
В джазовой программе филармонии зрители услышат трио Сергея Жилина с фортепианным циклом «Времена года» Петра Чайковского, а в феврале в филармонии выступит Олега Киреев и трио Евгения Гречищева с «Трибьютом Фрэнку Синатре». Специальный гостем выступит композитор Дмитрий Носков.
Торжественное открытие сезона пройдет в пятницу, 20 сентября. В этот вечер выступит лауреат международных конкурсов, скрипачка Юлия Игонина. Она исполнит «Вариации на тему Паганини» для оркестра Витольда Лютославского, концерт для скрипки с оркестром №1 Кароля Шимановского и симфония №1 Дмитрия Шостаковича.
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