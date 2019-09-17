В Рязанскую филармонию привезли рояль из Германии за 14,4 миллиона

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанская филармония приобрела новый рояль за 14,4 миллиона рублей. Инструмент фирмы Steinway & Sons привезли из Германии во вторник, 17 сентября.
Черный рояль приобрели в преддверии Первого международного фортепианного конкурса русской музыки, который пройдет в Рязани с 30 ноября по 8 декабря. Средства на покупку выделили из резервного фонда областного правительства.
По словам замдиректора рязанской филармонии по маркетингу Евгении Феколкиной, инструмент изготовили на фабрике в Гамбурге.
«На инструментах фирмы Steinway & Sons играют лучшие музыканты мира, — отметила Феколкина. — Нам нужен был новый рояль, который выдержит конкурсную нагрузку и заключительный гала-концерт».
Замдиректора филармонии рассказала, что рояль выбирали из четырех инструментов. В этом поучаствовал министр культуры и туризма Виталий Попов.
«Рояль выбирали под акустику зала, потому что все четыре инструмента звучали по-разному: кто-то более глухо, кто-то очень ярко и звонко. В результате под наш зал выбрали этот рояль, чтобы он здесь не потерялся, звучал и приносил радость нашим зрителям», — поделилась Феколкина.
Официальная презентация нового инструмента состоится 1 октября в Международный день музыки. В филармонии пройдет концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Первым пианистом, который сядет за рояль, станет лауреат международных конкурсов Бернис Саммут Аттард. Она выступит на сцене рязанской филармонии в рамках Дней мальтийской музыки в России и исполнит «Концерт для фортепиано с оркестром ля минор» Эдварда Грига.
© RZN.info
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