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В поселке Строитель вновь зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе. Об этом сообщает сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Загрязнение в 2,4 раза выше предельной концентрации зафиксировал с 11 по 13 сентября пост наблюдения воздуха в поселке Строитель на улице Дружной.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружили.
Напомним, с 9 по 11 сентября, в поселке также
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