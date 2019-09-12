На окраине Рязани зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе

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Рядом с Южным промузлом в Рязани обнаружили превышение уровня фенола в воздухе. Об этом сообщает сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Загрязнение зафиксировали с 9 по 11 сентября посты наблюдения воздуха в поселке Строитель на улице Дружной (в 2,4 раза выше предельной концентрации) и на 1-м Сысоевском проезде (в 2,1 раза выше ПДК). Отметим, что между постами находится Южный промузел.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Открытые источники сообщают, что фенол ядовит. Он относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы.
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