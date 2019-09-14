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15:37, 14 сентября 2019 383
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В полиции рассказали подробности аварии на трассе «Спас-Клепики — Рязань»

В полиции рассказали подробности аварии на трассе «Спас-Клепики — Рязань»

Стали известны новые подробности аварии, произошедшей на трассе «Спас-Клепики — Рязань» в субботу, 14 сентября. Из журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла около 7:40 на 34 километре трассы.

46-летний житель Рязанской области на ГАЗ 3110, по предварительным данным, двигаясь в сторону Рязани не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ 21140, за рулем которого находился 39-летний рязанец.

Водитель автомобиля ВАЗ обращался в медицинское учреждение.

Проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно, что под Рязанью столкнулись «Волга» и «четырнадцатая».

Фото группы «ВКонтакте» «Автолюбители Рязани»


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