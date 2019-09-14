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Стали известны новые подробности аварии, произошедшей на трассе «Спас-Клепики — Рязань» в субботу, 14 сентября. Из журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла около 7:40 на 34 километре трассы.
46-летний житель Рязанской области на ГАЗ 3110, по предварительным данным, двигаясь в сторону Рязани не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ 21140, за рулем которого находился 39-летний рязанец.
Водитель автомобиля ВАЗ обращался в медицинское учреждение.
Проводится проверка.
Напомним, ранее стало известно, что под Рязанью
Фото группы «ВКонтакте» «
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