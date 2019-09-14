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Утром в субботу, 14 сентября, под Рязанью столкнулись «Волга» и «четырнадцатая». ДТП произошло на трассе «Рязань-Спас-Клепики».
«Четырнадцатая» получила серьезные повреждения. На место аварии приехали скорая и полиция.
Информация о посстрадавших уточняется.
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