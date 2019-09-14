Под угрозой срыва. Власти Касимова отчитаются о подготовке к отопительному сезону перед Беленецким

Власти Касимова отчитаются о подготовке к отопительному сезону перед зампредом регионального правительства Евгением Беленецким. Об этом стало известно в пятницу, 13 сентября, на круглом столе в рязанском отделении ОНФ.

На встрече присутствовали начальник отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения регионального министерства ТЭК и ЖКХ Александр Анискин, начальник юридического отдела и замначальника отдела по учету и балансу электроэнергии АО «Рязанская областная электросетевая компания» (РОЭК) Сергей Черныгов и Валентин Фошин, замначальника центрального отделения и замначальника юридического отдела ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (РЭСК) Светлана Евсеева и Александр Черняк. Кроме того, в обсуждении поучаствовали депутат Касимовской гордумы, гендиректор ГК «Виктория» Александр Сучков и конкурсный управляющий Касимовского МУП «Водоканал» Михаил Хачатурян.

«Сегодня мы обсуждаем ситуацию с касимовским „Водоканалом“, однако главный вопрос — это частичное отключение наших тепловых сетей компанией „РЭСК“ в городе. За окном уже давно не май, потому ситуацию нужно решать», — сказал член областного штаба народного фронта Александр Кривов.

По словам Александра Сучкова, проблема с банкротством касимовского «Водоканала» поднималась еще в 2007 году на заседании гордумы. На сегодняшний день на предприятии отсутствуют приборы учета.

«В Касимове „Водоканал“ поднимает почти полмиллиона кубометров воды в месяц, из которых оплачивается около сотни. 80% ресурса просто воруется, как физическими, так и юридическими лицами, — сказал Сучков, — Я лично приходил к РЭСК и предлагал „реанимировать“ муниципальное предприятие: обсудить инвестиционную программу, варианты договориться с правительством региона, городской администрацией или профинансировать реконструкцию всей системы ЖКХ города. Никакой реакции».

Сучков подчеркнул, что в случае, если теплосети «рухнут», в городе начнется коллапс.

Стоит отметить, что на круглом столе не было представителей горадминистрации, а также отсутствовал руководитель предприятия «Касимовсервис».

Как отметила замначальника центрального отделения ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (РЭСК) Светлана Евсеева, перечисленные объекты — основные «должники» Касимова.

Касимовские ЖКХ-предприятия возглавили рязанский антирейтинг должников

«С февраля 2019 года МУП „Водоканал“ не заплатил ни рубля за и его долг составляет 16 миллионов 181 тысячу рублей. На текущий момент предприятие „Касимовсервис“ также не уплатило 1 миллион 142 рубля. Поэтому мы и вводим ограничения в потребление электроэнергии», — сказала Евсеева, обратив внимание, что неуплата услуг приведет к «техногенной катастрофе».

«Должники входят в перечень так называемых „неотключаемых потребителей“ и мы не можем по закону их отключить полностью. Даже после отключения на нас подали жалобу в арбитражный суд. С нашей стороны нарушений нет. Пусть оценку этой ситуации дадут органы власти и правоохранительные органы», — добавил замначальника юридического отдела Александр Черняк.

Также к обсуждению присоединился конкурсный управляющий касимовского МУП «Водоканал» Михаил Хачатурян.

«Что касается отключения „Водоканала“, то я бы хотел заметить, что долг предприятия значительно больше. С 2015 года перед РЭСК долг составляет порядка 150 миллионов. Кроме того, по второй очереди мы должны выплатить государству 20 миллионов по НДФЛ в страховую, а также пенсионный фонд. Поэтому я обратился в суд по оспариванию сделки из-за нарушения очередности», — отметил Хачатурян, заявив, что кроме озвученных цифр долги перед «Водоканалом» имеют предприниматели и жители Касимова. Только по физическим лицам дебиторская задолженность составляет более 30 миллионов.

По словам конкурсного управляющего, взыскивать средства в период с 2011 года до сегодняшнего дня начали только в марте этого года. Начальник отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения регионального министерства ТЭК и ЖКХ Александр Анискин сообщил, что на встрече услышал много предложений «по существу».

«В любом случае, мы должны соблюдать законодательство и готовиться к отопительному сезону летом. Деньги за электричество должны направляться на совершенствование сетей. И сегодня нам нужно решить проблему — снизить задолженность и обеспечить поступление денежных средств. Для этого нужно не выяснять отношения между собой, а попытаться договориться. Такие проблемы с объектами теплоснабжения наблюдаются по всей области: и в Чучкове, и в Новомичуринске, и РМПТС тоже должен много», — сказал Анискин, отметив, что осталось много вопросов к главе администрации, без которого круглый стол оказался неполным.