Долг касимовского «Водоканала», превысивший 16 миллионов рублей, продолжает расти. В прокуратуре считают, что «неоплата за электроэнергию может привести к негативным последствиям, техногенной катастрофе».

Напомним, муниципальное предприятие больше четырех лет находится в процессе банкротства. Этот статус не мешает ему все эти годы исправно выполнять свои прямые обязанности по водоснабжению, сбору платежей и оплате текущих расходов. В конце прошлого года у коммунального предприятия сменилось руководство. В этот же период изменился и подход к выполнению договорных обязательств.

По словам заместителя начальника Центрального отделения ПАО «РЭСК» Светланы Евсеевой, МУП «Водоканал» перестало оплачивать электроэнергию с февраля этого года.

«Все эти месяцы мы пытаемся найти с новым руководством общий язык, узнать причину таких действий. Не раз собирались за круглым столом, слушали обещания, но реальных мер по погашению задолженности как не было, так и нет», — отметила она.

По результатам проверки Касимовская межрайонная прокуратура установила, что планируемый на 2019 год средний процент составляющей электроэнергии в тарифах водоснабжения и водоотведения составляет 37,9%. В адрес конкурсного управляющего МУП «Водоканал» Михаила Хачатуряна внесли представление.

Также прокуратура установила, что меры, которые принимает предприятие-неплательщик по снижению дебиторской задолженности, «являются недостаточными». А учредителем — администрацией МО — ГО Касимова — такие меры и вовсе не принимаются.

Органам прокуратуры, согласно заключению, Михаил Хачатурян объяснил столь резкий отказ от оплаты электроэнергии ростом долгов от населения по оплате водоснабжения и водоотведения. Без объяснения остался тот факт, почему ранее (до февраля) собираемых с населения денег хватало на оплату заложенных в тариф расходов.

В преддверии отопительного сезона к числу неплательщиков присоединилось и МУП «Касимовсервис», ответственное за тепло и горячую воду. Его долг перед энергетиками уже более миллиона рублей. Рязанская энергосбытовая компания, действуя в рамках российского законодательства, обращалась в суд, в прокуратуру и к органам власти.

«Ведь муниципальные предприятия — это не просто рядовые потребители электроэнергии, это социально значимые объекты, от действий которых зависит качественная работа коммунальной сферы города, — подчеркнули в энергосбытовой компании. — Однако повлиять на ситуацию в Касимове пока не может ни одна госструктура».