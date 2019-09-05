Рязанский антирейтинг должников возглавили касимовские ЖКХ-предприятия

В преддверии отопительного сезона Рязанская энергосбытовая компания опубликовала антирейтинг должников за электроэнергию.

Лидером в черном списке стал город Касимов.

В публикации энергетики напомнили, что 7 мая 2019 года губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение №237-р, согласно которому рекомендовал главам администраций муниципальных образований принять меры по недопущению образования задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за потребленные топливно-энергетические ресурсы в период подготовки и во время отопительного периода 2019-2020 года.

По данным ПАО «РЭСК», ряд муниципальных предприятий к началу отопительного сезона подходят со значительным приростом задолженностей перед энергоснабжающей организацией.

Так, по состоянию на 1 августа 2019 года касимовское муниципальное предприятие «Водоканал» — лидер антирейнинга — задолжало энергетикам 13 млн 816 тысяч рублей, еще одно местное муниципальное предприятие «Касимовсервис» — 769,37 тысячи рублей.

Рекордная для местного антирейтинга задолженность МУП «Водоканала» образовалась с февраля текущего года.

«Несмотря на то, что с 2015 года, предприятие находится в процессе банкротства, ранее оно исправно оплачивало электроэнергию. МКП „Касимовсервис“ в список должников вошло этим летом, повысив „градус напряженности“ в ЖКХ-сфере города в разгар подготовки к предстоящему отопительному сезону. Несмотря на рекомендацию губернатора по недопущению образования задолженности, в администрации Касимова пока не могут повлиять на восстановление платежной дисциплины подконтрольных организаций», — отметили в сообщении.

Также в антирейтинг вошли такие муниципальные предприятия, как «Новомичуринский водоканал» с долгом почти 7 млн рублей, МУП «СКВС», «Пронские тепловые сети», «ЖКХ Рязанский водоканал», «ЖКХ Путятинское» и др.

В ПАО «РЭСК» считают, что задолженности ставят под угрозу не только стабильную работу энергосбытовой компании, но и надежность энергоснабжения всего региона, поскольку гарантирующий поставщик сам должен своевременно оплачивать электроэнергию на оптовом и розничном рынках, а также услуги сетевых компаний по передаче электрической энергии.

«В отношении всех должников Рязанская энергосбытовая компания предпринимает все предусмотренные законодательством меры: инициирование процедуры ограничения режима энергоснабжения, обращения в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры, в правительство Рязанской области, региональное министерство ТЭК и ЖКХ, муниципалитеты. Однако очевидно, что силами только энергетиков проблем не решить», — отметили в РЭСК.

В организации рассчитывают на активное участие органов власти, правоохранительных органов и прокуратуры.

В компании планируют ежемесячно обновлять данные по состоянию задолженностей и информировать СМИ о работе с социально важными потребителями-должниками, от платежной дисциплины которых зависит качественная работа региональной ЖКХ-сферы.