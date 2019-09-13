В полиции рассказали подробности аварии с мотоциклистом на Ряжском шоссе. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 12 сентября, около 21:50 в Рязани рядом с домом №20 по Ряжскому шоссе столкнулись «ГАЗель» и мотоцикл Honda. Об этом сообщила
По предварительной информации, 38-летний рязанец на «ГАЗели», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу мотоциклисту, за рулем которого ехал 37-летний мужчина.
Транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал мотоциклист, его госпитализировали с травмами.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее очевидцы
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