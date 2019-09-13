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Фото: УМВД по Рязанской области
Мотоциклист, попавший в аварию на Ряжском шоссе, скончался в реанимации. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«37-летний мужчина получил тяжелые повреждения внутренних органов, травмы несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации в первый час после доставки в больницу», — отметили в минздраве.
Напомним, в четверг, 12 сентября, около 21:50 в Рязани рядом с домом №20 по Ряжскому шоссе
Ранее очевидцы
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.