На трассе под Рязанью мотоциклист попал в аварию

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В четверг, 12 сентября, на трассе под Рязанью произошла авария с мотоциклистом. Фотографию опубликовали в
«Авария с мотоциклистом рядом с заправкой „Экогаз“ на ряжской трассе», — написал автор поста.
Очевидцы в комментариях рассказали, что медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, рану плеча.
Информация о происшествии выясняется.
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