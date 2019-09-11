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Тушение пожара на складе с пестицидами в Рязани сняли от первого лица. Видео опубликовано на Youtube-канале «
Напомним, пожар
На пожаре работали 14 пожарных автомобилей и 40 сотрудников МЧС.
Больше фото с места возгорания можно посмотреть
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