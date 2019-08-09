Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:46, 9 августа 2019 347
 0    0

Тела погибших в ДТП в Рязанской области доставили в Таджикистан

Тела погибших в ДТП в Рязанской области доставили в Таджикистан

Тела четырех граждан Таджикистана, которые погибли в ДТП в Рязанской области 6 августа, доставили на родину. Об этом передает РИА Новости.

Вечером в четверг, 8 августа, тела погибших доставили в международный аэропорт Душанбе рейсом из Москвы.

Родственники забрали их для погребения в родных местах.

Напомним, ДТП произошло утром во вторник, 6 августа, около 5:00, в Сасовском районе.

30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана, выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего москвича. Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли. Пострадали восемь человек.

Ранее появились фото и видео с места аварии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 1

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 308
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
11:06, 1 августа 2019 15 454
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 387
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 14 789
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 14 484
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум