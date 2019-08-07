Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:01, 7 августа 2019 159
 0    0

Убийцу рязанской воспитательницы арестовали

Убийцу рязанской воспитательницы арестовали

Убийцу рязанской воспитательницы арестовали на два месяца. Об этом сообщил сайт Советского районного суда.

По версии следствия, мужчина пришел к бывшей жене, чтобы забрать с собой детей и отвезти к родителям. Женщина отказала ему и между бывшими супругами произошла ссора.

Во время него мужчина взял из кармана брюк раскладной нож и ударил пострадавшую не менее одного раза в область нижнего отдела шеи. Женщина стояла к злоумышленнику спиной.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Следователь обратился в суд с с ходатайством о заключении мужчины под стражу на два месяца.

Подозреваемый не возражал о заключении под стражу.

Защита просила суд назначить ему домашний арест либо подписку о невыезде, указав, что злоумышленник совершил противоправное деяние в состоянии аффекта, скрываться от следствия и суда не намерен.

Суд решил заключить мужчину под стражу на два месяца. Ходатайство защитника не удовлетворили.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, убийство произошло в воскресенье, 4 августа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 150
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 269
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 210
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 987
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 623
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум