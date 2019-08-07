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Убийцу рязанской воспитательницы арестовали на два месяца. Об этом сообщил
По версии следствия, мужчина пришел к бывшей жене, чтобы забрать с собой детей и отвезти к родителям. Женщина отказала ему и между бывшими супругами
Во время него мужчина взял из кармана брюк раскладной нож и ударил пострадавшую не менее одного раза в область нижнего отдела шеи. Женщина стояла к злоумышленнику спиной.
Пострадавшая
Следователь обратился в суд с с ходатайством о заключении мужчины под стражу на два месяца.
Подозреваемый не возражал о заключении под стражу.
Защита просила суд назначить ему домашний арест либо подписку о невыезде, указав, что злоумышленник совершил противоправное деяние в состоянии аффекта, скрываться от следствия и суда не намерен.
Суд решил заключить мужчину под стражу на два месяца. Ходатайство защитника не удовлетворили.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, убийство
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