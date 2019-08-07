Рязанскую БСМП достроят к концу августа

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Фото: Правительство Рязанской области
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«Остается чистовая отделка на первом этаже, входная группа и элементы благоустройства», — уточнил он.
На строительство БСМП ушло почти 4,5 миллиарда рублей, из них 850 миллионов выделили из бюджета региона, остальные деньги — федеральные. Комплекс зданий на террритории бывшего трамвайного депо на улице Гоголя
В больнице будут 16 операционных и 14 лифтов со звуковым оповещением. Палаты рассчитаны на одного, двух или четырех пациентов.
В июле в больницу
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