Правительство выделило три миллиарда на достройку новой рязанской БСМП

Правительство России выделило 3 миллиарда 244 миллиона рублей на достройку новой БСМП в Рязани. Соответствующее распоряжение опубликовано на
Согласно нему, в 2018 году область получит 1 миллиард 525 миллионов 600 тысяч, а в 2019-м — 1 миллиард 718 миллионов 400 тысяч рублей из федерального бюджета, чтобы закончить строительство больницы.
Напомним, новая БСПМ рассчитана на 540 коек, на крыше лечебного корпуса появится вертолетная площадка. Больницу возведут на территории бывшего трамвайного депо на улице Гоголя.