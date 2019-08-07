Шоу великанов и уличные спектакли. Как пройдет второй форум древних городов в Рязани

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В среду, 7 августа, на брифинге в региональном минкульте рассказали, как пройдет форум древних городов. В Рязань приедут представители 54 древних
Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей и директор театра кукол Константин Кириллов рассказал об основной части театральной афиши, где особое внимание уделят уличным театрам на Лыбедском бульваре возле цирка и у гостиницы «Старый город» 16 и 17 августа.
«Это беспрецедентное событие в сфере театрального искусства. „Театр-Экс“ покажет „Огонь от кутюр“, а 17 августа в 20:30 после закрытия у цирка они продемонстрируют спектакль „Погорелый театр“. Из Самары приедет уличный театр „Пластилиновый дождь“, театры „Эскизы в пространстве“ и „Антикварный цирк“ прибудут из Москвы, а также в Рязани выступит трупа театра „СоЛу“ из Петербурга. Весь день 17 августа с 14:00 до 22:00 можно будет видеть выступления уличных театров, в том числе, шоу великанов из Евпатории и театр на ходулях», — сказал Кириллов.
Зрителей ждет уличный спектакль «Двенадцатая ночь» от рязанского театра драмы. В Рязань приедет театр из Барселоны «Allegro ma non troppo» и театр из города Пловдив Болгарии со спектаклем «Вграждане». Они выступят в театре кукол.
Кроме того, в тот же день у театра драмы пройдет Кузнечный фестиваль. Участники получили задания создать композицию, которая впоследствии украсит один из рязанских парков или скверов.
В рамках форума организаторы заявили более сотни мероприятий. Так, заместитель главы областного минкульта Ольга Голева рассказала, что в Торговом городке пройдет «Школа древних городов», где архитекторы и урбанисты будут обсуждать концепцию развития Торгового городка.
Напомним, открытие форума пройдет на Театральной площади в среду, 14 августа. С полной программой можно ознакомиться
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