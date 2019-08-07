Шоу великанов и уличные спектакли. Как пройдет второй форум древних городов в Рязани

В среду, 7 августа, на брифинге в региональном минкульте рассказали, как пройдет форум древних городов. В Рязань приедут представители 54 древних городов из 32 стран. По словам Виталия Попова, основными мотивами праздника станут театр и фотография . Кроме того, в городе также три конференции, где участники обсудят проблемы международной архитектуры, образования, а также исследования социокультурной среды древних городов. На деловой форум заявились делегаты из 22 стран.

Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей и директор театра кукол Константин Кириллов рассказал об основной части театральной афиши, где особое внимание уделят уличным театрам на Лыбедском бульваре возле цирка и у гостиницы «Старый город» 16 и 17 августа.

«Это беспрецедентное событие в сфере театрального искусства. „Театр-Экс“ покажет „Огонь от кутюр“, а 17 августа в 20:30 после закрытия у цирка они продемонстрируют спектакль „Погорелый театр“. Из Самары приедет уличный театр „Пластилиновый дождь“, театры „Эскизы в пространстве“ и „Антикварный цирк“ прибудут из Москвы, а также в Рязани выступит трупа театра „СоЛу“ из Петербурга. Весь день 17 августа с 14:00 до 22:00 можно будет видеть выступления уличных театров, в том числе, шоу великанов из Евпатории и театр на ходулях», — сказал Кириллов.

Зрителей ждет уличный спектакль «Двенадцатая ночь» от рязанского театра драмы. В Рязань приедет театр из Барселоны «Allegro ma non troppo» и театр из города Пловдив Болгарии со спектаклем «Вграждане». Они выступят в театре кукол.

Кроме того, в тот же день у театра драмы пройдет Кузнечный фестиваль. Участники получили задания создать композицию, которая впоследствии украсит один из рязанских парков или скверов.

В рамках форума организаторы заявили более сотни мероприятий. Так, заместитель главы областного минкульта Ольга Голева рассказала, что в Торговом городке пройдет «Школа древних городов», где архитекторы и урбанисты будут обсуждать концепцию развития Торгового городка.