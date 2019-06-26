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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Фестиваль древних городов в Рязани откроет театрализованное шоу. Об этом в среду, 26 июня,
«В формате open air на большой сцене на Лыбедском бульваре зрителям будет представлена завораживающая история рождения и развития театрального искусства во всем многообразии его форм и национальных особенностей», — говорится в сообщении.
Гостям обещают «погружение в подлинную театральную атмосферу» и показы исторических спектаклей разноформатных театров, в том числе и уличных, из Болгарии, Испании, Кипра, Беларуси, Армении, Узбекистана и других стран.
Закроют праздник костюмированным шествием гостей и участников. Как пояснили в ведомстве, церемония должна стать музыкальной ретроспективой театральной афиши форума. Вечер завершит шоу Театра огня «ЭКС».
Второй фестиваль древних городов посвятили Году театра. Его организуют с 14 по 18 августа.
Напомним, на форум приедут делегации
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