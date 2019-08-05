Суд привлечет к делу о сносе самостроя на Московском шоссе инспекцию госстройнадзора

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В понедельник, 5 августа, Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск горадминистрации к ООО «Ноев ковчег» о принудительном сносе самостроя на Московское шоссе.
Представитель ответчика заявил о намерении ходатайствовать о прекращении разбирательства, так как не урегулирован вопрос о законности отказа в выдаче разрешения на строительство объекта. ООО «Ноев ковчег» отметил, что необходимо определиться с легитимностью самого строительства прежде чем говорить о сносе.
Участник заседания от мэрии, обосновывая свою позицию, сослался на нарушение норм застройки. Представитель заявил, что по этой причине объект необходимо снести в трехмесячный срок.
Выслушав позиции сторон, судья приняла решение привлечь к рассмотрению иска инспекцию государственного строительного надзора, запросить ходатайство ООО «Ноев ковчег» в письменном виде и назначить следующее заседание на 2 сентября.
Ранее сообщалось, что слушания дела о законности разрешения на строительство перенесли
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