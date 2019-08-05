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14:20, 5 августа 2019 283
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Рязанский суд перенес рассмотрение дела о скандальном самострое на Московском шоссе

Рязанский суд перенес рассмотрение дела о скандальном самострое на Московском шоссе

В понедельник, 5 августа, в Арбитражном суде Рязанской области прошло заседание по заявлению ООО «Ноев Ковчег» к региональной администрации. Истец просил признать незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство торгово-офисного центра на Московское шоссе.

На заседании выяснилось, что мэрия не подготовила в письменном виде отзыв на заявление истца с подробным указанием возражений. ООО «Ноев ковчег» в свою очередь ходатайствовал о предоставлении ответчиком проекта планировки территорий в районе улиц Путевая и 1-ая Красная и копий других градостроительных документов, обосновывающих отказ.

Ходатайство удовлетворили, а судебное заседание назначили на 9 сентября.

Ранее мэрия обращалась в суд с иском, в котором она требует снести незаконное строение. Заседание по этому вопросу пройдет в понедельник, 5 августа, во второй половине дня.

Подробнее о скандальном строительстве на Московском шоссе, можно прочитать в разделе «Публикации».


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