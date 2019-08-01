Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе

Ситуация вокруг строительства на Московском шоссе в районе заправочного комплекса «Ноев Ковчег» подходит к точке возможного разрешения ситуации, вызывавшей немало вопросов как у жителей города, так и у надзорных органов, и аналитиков в сфере авторынка.

С начала лета этого года редакция RZN.info пристально следит за развитием событий вокруг появления на территории заправки «Ноев ковчег» на Московском шоссе огромного ангара из листового железа. В переписке с официальными органами выяснилось, что стройка ведется без разрешительной документации.

Первыми ее незаконность признала городская администрация в ответ на жалобы горожан, направив застройщику уведомление о «необходимости оформления разрешительной документации», а в госинспекцию регионального стройнадзора — материалы с формулировкой «для рассмотрения и принятия решения».

После запроса редакции к делу подключились органы прокурорского реагирования и организовали свою проверку, также признав строительство незаконным.

И вот уже 5 августа городская администрация выступит истцом в судебном разбирательстве на предварительном заседании в Арбитражном суде по факту незаконной стройки с требованием снести самострой. А ответчику — ООО «Ноев ковчег» — придется давать официальные показания и отвечать на вопросы.

А их, мягко говоря, немало: ответы ждут и жители города, и власти. Как так в принципе могло получиться, что в прошлом году «Ноев Ковчег» вынес на публичные слушания вопрос о выведении земельного участка из зеленой зоны для реконструкции своего автосалона, а по факту там появился новый достаточно уродливый объект, не предусмотренный проектом?

Тогда речь шла исключительно о необходимости узаконить территорию, занимаемую заправкой и автосалоном с 2000 года, и улучшить условия обслуживания приезжающих туда клиентов. Именно для этого по результатам слушаний соответствующие изменения внесли в Генплан города.

В середине июля в распоряжении редакции появились данные о том, что в ангаре, незаконно возводимом между заправкой и автосервисом «Ноев Ковчег», предполагалось разместить новый автосалон. Также есть информация о том, что компания ООО «Ноев ковчег», якобы, обращалась в горадминистрацию за получением разрешения на строительство на занимаемой ими территории офисного центра, однако позже свое заявление отозвала.

Ответ на соответствующий запрос редакции RZN.info в «Kia Motors Россия и СНГ» добавил еще больше вопросов: как выяснилось, самострой на Московском шоссе должен был стать дилерским центром Kia Motors; как минимум об этом с ООО «Ноев ковчег» заключено «соглашение о намерениях».

Уточнить детали этого бизнес-плана и прояснить вопрос с законностью его практической реализации в Рязани в Kia Motors отказались. «Мы не можем назвать сроки открытия и комментировать как ход строительства, так и связанные с ним судебные споры», — сообщили в компании.

Бесспорно, суд рассмотрит и вынесет свое решение относительно законности начатой без разрешительной документации стройки, сопряженной с очевидным «введением в заблуждение» и горожан, и власти. Но при этом за пределами судебного разбирательства останется еще один, далеко не юридический, но крайне важный вопрос: зачем?

ООО «Ноев Ковчег» должен знать на него ответ, поскольку он является гарантом абсолютной уверенности в том, что начатое дело, как минимум, принесет дивиденды. Зачем нужен в городе еще один дилерский центр в ситуации перенасыщенности авторынка?

В Рязани успешно действуют два дилерских центра марки Kia, а показатель обеспеченности личным автотранспортом жителей Рязани — более чем удовлетворительный. Зачем затевать спорную по своей сути аферу, тратя на это средства, подставляя под репутационный урон не только имя своей компании, но и марки Kia?

Никто, конечно, не собирается совать свой нос в карман «Ноева Ковчега» — может быть, рисковые операции и входят в планы его руководства. А возможно, у него были какие-то тайные основания надеяться, что спрос на Kia в новом дилерском центре все же будет. Увы, это неизвестно.

Известно другое, в частности, что насыщенность автосалонами разных марок в Рязани, по мнению специалистов, предельна. Ажиотажа в спросе на авто не наблюдается, а покупательная способность рязанцев далека от демонстрации рекордов. Так или иначе, но автобизнес давно перестал быть «золотым дном».

Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», 333 жителя нашей области из 1 000 — автовладельцы, Рязанский регион занимает 6 позицию из 15 среди российских областей с наибольшей обеспеченностью населения авто.

После Воронежской и Тульской областей Рязанская в 2019 году занимает третье место в рейтинге ЦФО по продажам новых авто. В абсолютных величинах — с начала года уже около 6 000 жителей региона стали их обладателями. По обеспеченности новыми легковыми автомобилями на 1 000 человек наш регион находится на втором месте в ЦФО с показателем 4,86 после Воронежской, где он составляет 5,77.

По информации того же агентства, падение рынка новых автомобилей во втором квартале этого года потянуло за собой и сегмент подержанных машин. В январе-июне продажи легковых автомобилей с пробегом в России упали на 1,4%, подсчитали в «АВТОСТАТЕ», а на рынке новых легковых и легких коммерческих машин — на 2,4%.

На фоне этих показательных статистических данных вопрос «зачем?» приобретает уже какой-то ироничный оттенок: ну, действительно, зачем против закона, зачем против очевидных тенденций развития авторынка, зачем против мнения людей и здравого смысла руководство «Ноева Ковчега» взяло такой спорный курс своего бизнеса? Во спасение ли?