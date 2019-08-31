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В Рязани обсудили создание мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщил
Активисты предложили властям Рязани вернуться к планам по благоустройству парка в районе Голенчино. Эту тему они обсудили на круглом столе с чиновниками, депутатами Госдумы и представителями общественных организаций.
По словам автора проекта, эта территория является важным этнографическим объектом региона. Поэтому если создать и благоустроить мемориальный парк, это может повысить туристическую привлекательность Рязани.
Он предложил также восстановить часовню, которая когда-то располагалась на территории парка, создать зону отдыха для горожан и аллею Героев Отечественной войны.
И.о. главы администрации Рязани сообщила, что администрация города поддерживает эту идею.
Напомним, ранее обсуждалось переименование зеленой зоны в Голенчине
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