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20:40, 31 августа 2019 48
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В Рязани обсудили создание мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года

В Рязани обсудили создание мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года

В Рязани обсудили создание мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщил сайт регионального отделения ОНФ.

Активисты предложили властям Рязани вернуться к планам по благоустройству парка в районе Голенчино. Эту тему они обсудили на круглом столе с чиновниками, депутатами Госдумы и представителями общественных организаций.

По словам автора проекта, эта территория является важным этнографическим объектом региона. Поэтому если создать и благоустроить мемориальный парк, это может повысить туристическую привлекательность Рязани.

Он предложил также восстановить часовню, которая когда-то располагалась на территории парка, создать зону отдыха для горожан и аллею Героев Отечественной войны.

И.о. главы администрации Рязани сообщила, что администрация города поддерживает эту идею.

Напомним, ранее обсуждалось переименование зеленой зоны в Голенчине переименуют в Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года.


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