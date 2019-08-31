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8:42, 31 августа 2019 406
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Рязани нужно как минимум семь новых больших школ — Любимов

Рязани нужно как минимум семь новых больших школ — Любимов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязани нужно как минимум семь новых больших школ. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во время инспекции школ №№16 и 17 в пятницу, 30 августа, сообщил сайт регионального правительства.

По школе планируют построить в Кальном и месте бывшего троллейбусного парка.

«В центре города не хватает школ и дети учатся в две смены. Новое учреждение поможет разгрузить остальные и дать возможность детям заниматься в одну смену», — считает Любимов.

Он уточнил, что что ожидает финансирование строительства новых школ в рамках нацпроекта «Образование». По словам губернатора, в этом году из резервного фонда правительства области на школы дополнительно выделили 50 миллионов рублей.


© RZN.info

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