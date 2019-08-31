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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Рязани нужно как минимум семь новых больших школ. Об этом заявил губернатор Николай Любимов
По школе планируют построить в
«В центре города не хватает школ и дети учатся в две смены. Новое учреждение поможет разгрузить остальные и дать возможность детям заниматься в одну смену», — считает Любимов.
Он уточнил, что что ожидает финансирование строительства новых школ в рамках нацпроекта «Образование». По словам губернатора, в этом году из резервного фонда правительства области на школы дополнительно выделили 50 миллионов рублей.
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