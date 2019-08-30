RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский губернатор проверил две школы перед учебным годом. В пятницу, 30 августа, Николай Любимов побывал в школах №№16 и 17. В последнюю, как отметили в региональном правительстве, он заехал без предупреждения.
«Я прекрасно понимал, что раз пригласили в 16 школу, значит там все хорошо. Возникло желание, никого не предупреждая, посмотреть, что здесь происходит», — пояснил глава региона.
На своей странице во «ВКонтакте» губернатор отметил, что не нашел серьезных нарушений. Недочеты с эвакуационными выходами, громкостью пожарной сигнализации, дырами в заборе должны устранить за выходные. Он также уточнил, что в следующем году в школе №17 обновят спортзал.
Любимов похвалил современное оборудование в школе №16.
«Я вижу, что это школа, в которой педагогический коллектив старается идти вперед, не боится внедрять что-то новое, педагоги хотят преподнести детям серьезные знания и умения. Есть свои интересные „фишки“, которых нет в других школах, и это замечательно», — считает он.
Напомним, днем в пятницу, 30 августа, Любимов заявил, что без предупреждения
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Госдуме пояснили предложение продлить школьные каникулы
Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.