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22:49, 30 августа 2019 330
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Рязанский губернатор проверил две школы перед учебным годом

Рязанский губернатор проверил две школы перед учебным годом

Рязанский губернатор проверил две школы перед учебным годом. В пятницу, 30 августа, Николай Любимов побывал в школах №№16 и 17. В последнюю, как отметили в региональном правительстве, он заехал без предупреждения.

«Я прекрасно понимал, что раз пригласили в 16 школу, значит там все хорошо. Возникло желание, никого не предупреждая, посмотреть, что здесь происходит», — пояснил глава региона.

На своей странице во «ВКонтакте» губернатор отметил, что не нашел серьезных нарушений. Недочеты с эвакуационными выходами, громкостью пожарной сигнализации, дырами в заборе должны устранить за выходные. Он также уточнил, что в следующем году в школе №17 обновят спортзал.

Любимов похвалил современное оборудование в школе №16.

«Я вижу, что это школа, в которой педагогический коллектив старается идти вперед, не боится внедрять что-то новое, педагоги хотят преподнести детям серьезные знания и умения. Есть свои интересные „фишки“, которых нет в других школах, и это замечательно», — считает он.

Напомним, днем в пятницу, 30 августа, Любимов заявил, что без предупреждения приедет в одну из школ Рязани.


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