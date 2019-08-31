Появились фото аварии с инкассаторской машиной у «Премьера»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Пресс-служба рязанского УМВД опубликовала фотографии аварии с инкассаторской машиной у «Премьера».
ДТП на Московском шоссе произошло в пятницу, 30 августа, в 14:50. 59-летний рязанец на Renault Sandero ехал со стороны улицы Вокзальной на улицу Мервинскую. Машина врезалась в стоявшую впереди Lada Granta, а ту отбросило в инкассаторскую «ГАЗель».
В больницу
Напомним, из-за аварии на Московском шоссе была
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →У Милославского мотоциклист без «прав» попал под «УАЗ»
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.