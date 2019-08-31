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10:26, 31 августа 2019 126
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Появились фото аварии с инкассаторской машиной у «Премьера»

Появились фото аварии с инкассаторской машиной у «Премьера»

Фото: УМВД по Рязанской области

Пресс-служба рязанского УМВД опубликовала фотографии аварии с инкассаторской машиной у «Премьера».

ДТП на Московском шоссе произошло в пятницу, 30 августа, в 14:50. 59-летний рязанец на Renault Sandero ехал со стороны улицы Вокзальной на улицу Мервинскую. Машина врезалась в стоявшую впереди Lada Granta, а ту отбросило в инкассаторскую «ГАЗель».

В больницу попал водитель Renault.

Напомним, из-за аварии на Московском шоссе была пробка.


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