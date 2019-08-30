Из-за серьезной аварии возле «Премьера» образовалась пробка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 30 августа, возле «Премьера» произошла серьезная авария. Фото произошедшего опубликовали в группе «ДТП, аварии, Рязань».
На опубликованных кадрах видно, что на месте работают полицейские.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте образовался затор. Скорость потока машин не превышает семи километров в час.
Информация и обстоятельства произошедшего выясняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские путешественники вернулись с экспедиции на Аляску
|
cледующая новость →На «Шалопаевке» владимирцев накормят шашлыком, самсой и квасом на березовом соке
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?