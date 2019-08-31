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9:37, 31 августа 2019 1 072
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Немецкая фирма построит под Рязанью завод по производству сельхозтехники за 300 миллионов

Немецкая фирма построит под Рязанью завод по производству сельхозтехники за 300 миллионов

Фото: Правительство Рязанской области

Немецкая фирма Fliegl Agrartechnik GmbH построит под Рязанью завод по производству сельхозтехники. На первом этапе в него инвестируют 300 миллионов рублей. Руководство иностранной компании встретилось с рязанским губернатором в пятницу, 30 августа, сообщил сайт регионального правительства.

Торгово-сервисный и производственный комплекс по выпуску прицепного оборудования в Рязанском районе станет первой в России площадкой Fliegl Agrartechnik GmbH. Эта компания считается крупным европейским производителем транспортной техники и оборудования для сельского хозяйства.

Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что проект будет особенно значимым из-за создания в регионе агробиотехнопарка федерального уровня. Он пообещал инвесторам «всестороннюю поддержку с самого раннего этапа».

«Это очень важный проект для Рязанской области, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество, — сказал губернатор. — Наша цель: привлечь в регион лучших инвесторов, и мы готовы предложить вам наиболее комфортные условия. Область меняется, развивается, и мы ищем профессиональных партнеров».

Как уточнил, гендиректор Fliegl Agrartechnik GmbH Йозеф Флигль, новое производство должно сотрудничать с профильными промышленными предприятиями области.


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