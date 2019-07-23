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11:30, 23 июля 2019 354

РГАТУ стал участником открытия агробиотехнопарка в Рязанском районе

РГАТУ стал участником открытия агробиотехнопарка в Рязанском районе

В пятницу, 19 июля, Рязанский агротехнологический университет имени Костычева стал участником открытия первого в России агробиотехнопарка. Церемония прошла в рамках сельскохозяйственного форума «День поля 2019».

Губернатор Николай Любимов отметил, что у региона есть хорошая научная база, современные, перспективные предприятия, грамотные специалисты, а главное — стремление к эффективной и качественной работе.

По словам главы региона, наряду с крупнейшими федеральными организациями в работе площадки также задействуют ведущие высшие образовательные учреждения региона, в том числе рязанские агротехнологический и радиотехнический университеты.

В этот день ученые РГАТУ представили свои научные разработки для АПК в области механизации сельского хозяйства, кормопроизводства, растениеводства, профилактики и лечения болезней органов пищеварения сельскохозяйственных животных.

Кроме того, прошла презентация инновационных решений для пчеловодства с применением беспилотных летательных аппаратов и системы ГЛОНАС, технологии выращивания рыбы в мини-установке замкнутого водоснабжения и проекта по применению автономных солнечных когенерационных электротепловых станций в сельском хозяйстве.

«Реализация проекта агробиотехнопарка будет проходить в рамках национального проекта „Наука“. Это замечательная возможность: привлечение федеральных средств, лучших умов, лучших исследовательских университетов и наших предприятий к единой работе. Мы думаем, что это будет хорошим стимулом, точкой роста для рязанского бизнеса в целом, и, конечно, для АПК и промышленности», — подчеркнул Николай Любимов.


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