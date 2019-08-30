Любимов без предупреждения приедет в одну из школ Рязани

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В пятницу, 30 августа, Николай Любимов приедет в одну из рязанских школ без предупреждения. Об этом губернатор сообщил на своей странице «ВКонтакте».
В этот же день глава региона посетит школу №16, где пройдет плановый осмотр.
«Я знаю, что там все готово к учебному году и меня ждут. Но, к сожалению, у нас еще есть другие школы с проблемами неподготовленности, выбрал одну из них, едем туда», — написал Любимов.
Он опубликовал фото с начальником рязанского ГУ МЧС Сергеем Филипповым, который также поучаствует в проверке.
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