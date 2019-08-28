Ведущий телепрограммы «На ножах» приготовит для рязанцев несколько блюд

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Ведущий телепрограмм «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев вновь приготовит для рязанцев несколько блюд. Шеф-повар приедет в четверг, 29 августа, в рамках передачи GAZtrotour. Ее снимут в восьми городах. Шоу покажут на канале Ivlev Chef Channel,
Ивлев устроит мастер-класс около новогоднего шатра на улице Почтовой. Для рязанцев устроят дегустацию.
Начало в 14:00.
Напомним, в прошлом году Константин Ивлев
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