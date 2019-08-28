Сломанный в Путятинском районе мост отремонтируют за месяц

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Фото: Издательство «Пресса»
Мост через реку Пара в Путятинском районе отремонтируют в течение месяца. Об этом пишет ИД «
Школьный автобус будет временно ходить по федеральной трасса.
Мост сломался из-за того, что по нему ходили большегрузы.
Напомним, на месте
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.