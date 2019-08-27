Появились фото моста через реку Пара, разрушенного большегрузами

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Фото: Издательство «Пресса»
ИД «Пресса» опубликовало фото сломанного моста через реку Пара в Путятинском районе.
Деревянный мост через Пару сломался от того, что по нему ездили большегрузы.
Об аварийном состоянии моста сообщили в МЧС и администрации района. Отремонтировать его должны до 1 сентября, поскольку он служит как переправа для жителей двух сел, по нему также ходит маршрут школьного автобуса.
Напомним, на месте
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