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14:12, 27 августа 2019 402
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Появились фото моста через реку Пара, разрушенного большегрузами

Появились фото моста через реку Пара, разрушенного большегрузами

Фото: Издательство «Пресса»

ИД «Пресса» опубликовало фото сломанного моста через реку Пара в Путятинском районе.

Деревянный мост через Пару сломался от того, что по нему ездили большегрузы.

Об аварийном состоянии моста сообщили в МЧС и администрации района. Отремонтировать его должны до 1 сентября, поскольку он служит как переправа для жителей двух сел, по нему также ходит маршрут школьного автобуса.

Напомним, на месте выставили запрещающие знаки и ограждения. К населенным пунктам подъезд не нарушен.


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