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В понедельник, 26 августа, в Путятинском районе закрыли движение по мосту через реку Пара. Об этом сообщил
Движение по мосту закрыли из-за повреждения деревянно-балочного моста при прохождении большегруза.
На месте выставили запрещающие знаки и ограждения. К населенным пунктам подъезд не нарушен.
Специалисты дирекции дорог региона выехали на место, чтобы определить техническое состояние сооружения и объем восстановительных работ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
После определения стоимости и объемов работ мост отремонтирует подрядчик, которого определят по итогам аукциона.
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