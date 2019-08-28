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12:25, 28 августа 2019 258
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Рязанец вошел в число лучших на чемпионате мира Worldskills

Рязанец вошел в число лучших на чемпионате мира Worldskills

Выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов вошел в число лучших молодых специалистов на чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщило региональное министерство образования и молодежной политики.

По итогам чемпионата Потапов набрал 715 баллов и вошел в число лучших молодых специалистов. За профессионализм его отметили медальоном.

Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019 и обеспечила себе второе место в медальном зачете. На первом месте оказалась команда Китая.

Чемпионат впервые прошел в России. Участниками стали 1354 конкурсанта из 63 стран мира. Четыре дня они соревновались по 56 компетенциям.


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