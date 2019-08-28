Рязанец вошел в число лучших на чемпионате мира Worldskills

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов вошел в число лучших молодых специалистов на чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщило региональное
По итогам чемпионата
Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019 и обеспечила себе второе место в медальном зачете. На первом месте оказалась команда Китая.
Чемпионат впервые прошел в России. Участниками стали 1354 конкурсанта из 63 стран мира. Четыре дня они соревновались по 56 компетенциям.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа мосту через Трубеж отремонтируют аварийный тротуар
|
cледующая новость →Ведущий телепрограммы «На ножах» приготовит для рязанцев несколько блюд
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.