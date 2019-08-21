Рязанец представит национальную сборную на чемпионате мира по профессиональному мастерству

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Рязанец Андрей Потапов представит национальную сборную на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщил
Чемпионат впервые пройдет на территории России, он начнется 22 августа в Казани. В нем поучаствуют более 1300 человек из 63 стран мира.
В национальную сборную России вошли более 60 представителей из 25 регионов. В их числе выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Он будет выступать в компетенции «столярное дело».
Все дни соревнований его будет поддерживать делегация Рязанской области.
В поддержку рязанца записали видеоролик с участием Николая Любимова.
Губернатор пожелал ему удачи и отметил, что рязанец представляет не только область, но и всю страну.
«Ждем тебя дома с победой», — сказал Любимов.
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