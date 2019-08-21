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15:22, 21 августа 2019 356
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Рязанец представит национальную сборную на чемпионате мира по профессиональному мастерству

Рязанец представит национальную сборную на чемпионате мира по профессиональному мастерству

Рязанец Андрей Потапов представит национальную сборную на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Чемпионат впервые пройдет на территории России, он начнется 22 августа в Казани. В нем поучаствуют более 1300 человек из 63 стран мира.

В национальную сборную России вошли более 60 представителей из 25 регионов. В их числе выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Он будет выступать в компетенции «столярное дело».

Все дни соревнований его будет поддерживать делегация Рязанской области.

В поддержку рязанца записали видеоролик с участием Николая Любимова.

Губернатор пожелал ему удачи и отметил, что рязанец представляет не только область, но и всю страну.

«Ждем тебя дома с победой», — сказал Любимов.

Фото со страницы Андрея Потапова «ВКонтакте»


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