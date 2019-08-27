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В Рязанской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Николай Любимов.
Режим отменили со вторника, 27 августа.Отмечается, что режим отменили из-за «нормализации пожарной обстановки на территории региона».
Напомним, въезд в леса
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