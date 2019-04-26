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19:33, 26 апреля 2019 681
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В Рязанской области запретили въезд в леса

В Рязанской области запретили въезд в леса

Фото: Pixabay.com

Николай Любимов подписал постановление, согласно которому с 26 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщил сайт правительства области.

В период действия особого противопожарного режима в Рязанской области для населения запрещено посещение лесов. Также введен запрет на въезд в леса транспортных средств.

Министерство природопользования установит шлагбаумы на дорогах, ведущих в лесные массивы, предупредительные и информационные стенды.


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