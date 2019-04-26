В Рязанской области запретили въезд в леса

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Николай Любимов подписал постановление, согласно которому с 26 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщил
В период действия особого противопожарного режима в Рязанской области для населения запрещено посещение лесов. Также введен запрет на въезд в леса транспортных средств.
Министерство природопользования установит шлагбаумы на дорогах, ведущих в лесные массивы, предупредительные и информационные стенды.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов прокомментировал отмену строительства школы в Кальном
|
cледующая новость →Любимов оценил ход строительства школы в Горроще
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.