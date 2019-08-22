Строительство нового здания рязанского музея-заповедника заморозили из-за многомиллионных долгов

По данным источников RZN.info, работы по строительству нового здания рязанского музея-заповедника не ведутся уже с мая этого года. Первоначально планировалось, что музей откроется в 2018 году.

Осведомленные эксперты связывают сложившуюся ситуацию с тем, что генеральный подрядчик строительства ООО «Рост-Е» имеет перед субподрядчиками многомиллионную задолженность.

В конце прошлого года заказчик объекта — Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации федерального Минкульта — изменил схему финансового взаимодействия с подрядными организациями. Если раньше часть средств выплачивалась авансом, то теперь, после того, как у дирекции сменился руководитель, деньги перечисляются только по итогам выполнения работ.

Кроме того, за время строительства изменились нормативные документы, касающиеся проведения электромонтажных работ. В связи с этим субподрядчики подкорректировали смету в сторону увеличения, но ООО «Рост- Е» решило не оплачивать монтаж, сделанный по новым правилам. В итоге оставшаяся без денег организация вышла из проекта.

Выполнила ли дирекция свои обязательства перед генподрядчиком, сказать сложно. Но к ООО «Рост-Е» в арбитражные суды различных регионов подали уже около двадцати исков по взысканию задолженности за проведение различных видов работ. Учитывая столь «безупречную» репутацию генподрядчика, региональное правительство, по данным наших источников, уже ищет среди рязанских строительных компаний организацию, готовую достроить здание музея, при условии, что услуги оплатят после сдачи объекта в эксплуатацию.

Стоимость достройки музеи оценивается примерно в 250 миллионов рублей. Средства планируется получить из федерального бюджета.