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13:53, 21 августа 2019 530
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Женщину, пострадавшую на пожаре в Сараевском районе, спас муж

Женщину, пострадавшую на пожаре в Сараевском районе, спас муж

Фото: Издательство «Пресса»

Женщину, которая пострадала на ночном пожаре в селе Борец Сараевского района, спас ее муж. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что сначала загорелась пристройка двухквартирного дома, а затем огонь перекинулся на жилое помещение. Одна квартира полностью выгорела, вторая от огня не пострадала, но ее залили водой.

«Мы проснулись от какого-то шипения, — рассказал хозяин дома. — Когда открыли дверь в террасу, там уже бушевало пламя, и нас волной откинуло к стене. Разбив стекло в оконной раме, я выбрался и вытащил жену».

Женщина получила ожоги II степени, ее госпитализировали.


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