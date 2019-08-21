Женщину, пострадавшую на пожаре в Сараевском районе, спас муж

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Фото: Издательство «Пресса»
Женщину, которая пострадала на ночном пожаре в селе Борец Сараевского района, спас ее муж. Об этом пишет издательство «
Известно, что сначала загорелась пристройка двухквартирного дома, а затем огонь перекинулся на жилое помещение. Одна квартира полностью выгорела, вторая от огня не пострадала, но ее залили водой.
«Мы проснулись от какого-то шипения, — рассказал хозяин дома. — Когда открыли дверь в террасу, там уже бушевало пламя, и нас волной откинуло к стене. Разбив стекло в оконной раме, я выбрался и вытащил жену».
Женщина
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.