На ночном пожаре в Сараевском районе пострадала женщина

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В ночь на среду, 21 августа, в селе Борец Сараевского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в жилом двухквартирном доме поступил в 3:31, сообщила
На вызов выехали пять расчетов. Огонь повредил кровлю и одну из квартир.
На пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали с ожогами.
Причину возгорания устанавливают.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.