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11:45, 20 августа 2019 296
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После массовой аварии на Солотчинском мосту ограничили скорость

После массовой аварии на Солотчинском мосту ограничили скорость

После массовой аварии на Солотчинском мосту ограничили скорость до 50 километров в час. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в рязанском минтрансе.

До конца недели дорожники установят знаки. Кроме того, там установят камеры фотовидеофиксации.

Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло два ДТП, в которых погиб один человек и пострадали одиннадцать

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.

После произошедшего полиция попросила рязанцев снижать скорость на мосту.


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