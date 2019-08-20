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После массовой аварии на Солотчинском мосту ограничили скорость до 50 километров в час. Об этом во вторник, 20 августа,
До конца недели дорожники установят знаки. Кроме того, там установят камеры фотовидеофиксации.
Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло два ДТП, в которых погиб один человек и пострадали одиннадцать
По факту смертельной аварии
После произошедшего полиция
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