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Предполагаемого убийцу из Солотчи арестовали. Об этом сообщил
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязанской области
На месте обнаружили следы и орудие преступления, имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу. По «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался житель села Заборье Рязанского района, 1977 года рождения.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.