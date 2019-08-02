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15:49, 2 августа 2019 661
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Предполагаемого убийцу из Солотчи арестовали

Предполагаемого убийцу из Солотчи арестовали

Предполагаемого убийцу из Солотчи арестовали. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязанской области нашли труп мужчины. Это произошло 30 июля.

На месте обнаружили следы и орудие преступления, имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу. По «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался житель села Заборье Рязанского района, 1977 года рождения.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия.


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