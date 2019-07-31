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14:37, 31 июля 2019 1 493
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В Солотче нашли труп мужчины с тремя ножевыми ранениями

В Солотче нашли труп мужчины с тремя ножевыми ранениями

Во вторник, 30 июля, в Солотче нашли труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регинального СУ СКР.

Тело обнаружили с тремя колото-резанными ранами в области грудной клетки. По данным следствия, вечером в понедельник, 29 июля, погибший распивал спиртные напитки со знакомым в вагончике в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья» в Солотче. между мужчина возникла ссора, во время которой собутыльник несколько раз ударил ножом погибшего. Подозреваемый выбросил нож и скрылся.

56-летний мужчина скончался от ран на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стаьи 105 УК РФ. Следователи установят все остоятельства происшествия.


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