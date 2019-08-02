Из-за смерти заключенного в рязанской колонии возбудили уголовное дело

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По факту смерти заключенного в рязанской колонии возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил прокурор региона Иван Панченко.
По его словам, сообщения о смерти заключенного Николая Колюбакина в ИК №2 подтвердились.
«Сначала в возбуждении уголовного дела отказали, однако мы приняли меры реагирования и провели проверку», — отметил Колюбакин.
В среду, 31 июля, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Теперь оценку деятельности медперсонала дадут органы следствия.
Напомним, 28 июня в рязанской колонии
Спустя два месяца мужчину перевели в гражданскую больницу и прооперировали. У него диагностировали заворот кишок и лопнул аппендицит. Спустя несколько дней после операции мужчина скончался.
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