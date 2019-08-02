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11:57, 2 августа 2019 235
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Из-за смерти заключенного в рязанской колонии возбудили уголовное дело

Из-за смерти заключенного в рязанской колонии возбудили уголовное дело

По факту смерти заключенного в рязанской колонии возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил прокурор региона Иван Панченко.

По его словам, сообщения о смерти заключенного Николая Колюбакина в ИК №2 подтвердились.

«Сначала в возбуждении уголовного дела отказали, однако мы приняли меры реагирования и провели проверку», — отметил Колюбакин.

В среду, 31 июля, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Теперь оценку деятельности медперсонала дадут органы следствия.

Напомним, 28 июня в рязанской колонии скончался заключенный. Он похудел на 40 килограммов, испытывал сильные боли в кишечнике, давление было на уровне 60 на 80, держалась высокая температура, а также не проходила рвота. Несмотря на эти симптомы, его посчитали симулянтом и в госпитализации долгое время отказывали.

Спустя два месяца мужчину перевели в гражданскую больницу и прооперировали. У него диагностировали заворот кишок и лопнул аппендицит. Спустя несколько дней после операции мужчина скончался.


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