В рязанской колонии скончался заключенный, которого считали симулянтом

В исправительной колонии №2 в Рязанской области скончался заключенный Николай Колюбакин, которого врачи обвиняли в симулировании. Об этом на странице в Facebook сообщила директор благотворительного проекта помощи осужденным «Русь Сидящая».

Она рассказала, что мужчину этапировали в колонию в ноябре 2018 года. В конце апреля он начал сильно терять вес и жаловался на недомогани и сильные боли в кишечнике. В июне этого года заключенный перестал есть и обратился в медчасть колонии.

«Его обследовала врач Тараскина Марина Ивановна. Несмотря на то, что Николай сильно похудел и перестал питаться, врач заявила, что нужно просто сходить в туалет и все пройдет, ему был вписан омепразол», — говорится в сообщении.

После состояние мужчины ухудшилось. Он похудел на 40 килограммов, испытывал сильные боли в кишечнике, давление было на уровне 60 на 80, держалась высокая температура, а также не проходила рвота.

«Он не ел уже месяц и не ходил в туалет. После второго посещения медчасти Тараскина обвинила Николая в симулировании, и он был помещен в ШИЗО на 7 суток», — написала Романова.

24 июня родственники мужчины обратились в прокуратуру, после чего его отправили в санчасть. На следующий день его отправили в тюремную больницу. В тот же день приехали его близкие и поговорили с завотделения Викторией Кузькиной, которая также настаивала на симулировании.

«Родственники снова обратились в прокуратуру, завотделениея Кузькина сообщила прокуратуре, что Николай в тяжелом состоянии с подозрением на кишечную непроходимость. 26 июня Николая перевели в гражданскую больницу и прооперировали. Как позже выяснилось, у него был заворот кишок и лопнул аппендицит. Уже 27 июня его перевели обратно в Б-2. 28 июня Николай умер» — заключила автор.

Официальной информации о произошедшем пока нет.