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На аэродроме «Крутицы» под Рязанью разбился парашютист — маркетолог из Беларуси Сергей Безрученок. Об этом со ссылкой на опубликованное NewsFlare
Известно, что мужчина увлекался экстремальным отдыхом, этот прыжок стал для него пятисотым.
По данным издания, трагедия произошла 26 июля. Парашют Сергея раскрылся, однако при приземлении стропы запутались и купол свернулся.
Мужчина до последнего пытался спастись, но в результате жесткого приземления получил травмы, от которых впал в кому.
11 августа парашютист скончался в рязанской ОКБ.
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