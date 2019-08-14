Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:24, 14 августа 2019 691
 0    0

Под Рязанью разбился парашютист — СМИ

Под Рязанью разбился парашютист — СМИ

На аэродроме «Крутицы» под Рязанью разбился парашютист — маркетолог из Беларуси Сергей Безрученок. Об этом со ссылкой на опубликованное NewsFlare видео передает KazanFirst.

Известно, что мужчина увлекался экстремальным отдыхом, этот прыжок стал для него пятисотым.

По данным издания, трагедия произошла 26 июля. Парашют Сергея раскрылся, однако при приземлении стропы запутались и купол свернулся.

Мужчина до последнего пытался спастись, но в результате жесткого приземления получил травмы, от которых впал в кому.

11 августа парашютист скончался в рязанской ОКБ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 34 053
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 207
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 120
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 16 078
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 872
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум