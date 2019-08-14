Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 14 августа 2019 331
 0    0

Минздрав подтвердил гибель разбившегося под Рязанью парашютиста

Минздрав подтвердил гибель разбившегося под Рязанью парашютиста

Региональный минздрав подтвердил гибель парашютиста, который разбился на аэродроме «Крутицы» под Рязанью. Трагедия произошла 26 июля.

Маркетолог из Беларуси Сергей Безрученок совершил жесткую посадку из-за спутавшихся строп. Он получил тяжелую сочетанную травму. Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей таза и ног.

Мужчину доставили в реанимацию ОКБ, где врачи более двух недель боролись за его жизнь.

Безрученок скончался 11 августа.

Напомним, его падение попало на видео.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 34 476
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 354
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 141
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 16 092
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 885
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум