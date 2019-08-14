Минздрав подтвердил гибель разбившегося под Рязанью парашютиста

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Региональный минздрав подтвердил гибель парашютиста, который разбился на аэродроме «Крутицы» под Рязанью. Трагедия произошла 26 июля.
Маркетолог из Беларуси Сергей Безрученок
Мужчину доставили в реанимацию ОКБ, где врачи более двух недель боролись за его жизнь.
Безрученок скончался 11 августа.
Напомним, его падение попало на
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.